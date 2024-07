Aquara conferisce la cittadinanza onoraria alla scienziata Annamaria Colao

Dopo Paolo Ascierto è Annamaria Colao a ricevere la cittadinanza onoraria nel comune di Aquara. La Presidente del Progetto Rete Endocrinologia della Regione Campania, considerata Top Scientist in medicina a livello mondiale al termine della seduta straordinaria del Consiglio comunale, ha ricevuto il conferimento con consegna della pergamena.

La professoressa Annamaria Colao è la prima endocrinologa ed unica donna ai vertici internazionali, è Cavaliere della Repubblica per meriti scientifici ed è tra le prime nella classifica dei migliori scienziati in medicina al mondo. L’onorificenza conferitale è in linea con la sensibilità da sempre mostrata dal Comune di Aquara sui temi della salute.