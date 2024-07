Colto in flagrante mentre versava “la droga dello stupro” nel bicchiere di una turista, è successo ad Amalfi

I Carabinieri della Stazione di Amalfi hanno arrestato uno straniero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Era stato colto in flagrante mentre era intento ad introdurre nel bicchiere di una turista la “blue punisher” , meglio nota come la “droga dello stupro”.

Scongiurati gli effetti malevoli di tale azione è stato prontamente perquisito, anche presso il suo domicilio, dove sono state trovate varie sostanze stupefacenti: marijuana, hashish, nonchè ulteriori tre pasticche ecstasy “blue punisher”.