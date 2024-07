Furti di pneumatici e anfore a Polla. Controlli della Municipale: così è stata fermata la banda della Jeep arancione

Ancora furti a Polla. Nel centro storico del paese sono stati portati via degli pneumatici da alcune vetture. Nel centro storico, ricordiamo, sono state portate via anche delle bici elettriche. Altro furto in casa lungo la “Nazionale”. I ladri hanno portato via due ciarle ma poi sono stati messi in fuga dai residenti.

Da una parte i furti, dall’altra i controlli. Sabato scorso sono stati arrestati due giovani autori di furti nel Vallo di Diano i cui primi colpi erano stati messi a segno a Polla. Le indagini iniziali furono svolte dalla Polizia Locale su richiesta dei carabinieri. I sospetti caddero subito su una Jeep arancione che transitava subito prima dell’auto rubata. Fu notato il particolare di un fanalino posteriore spento. E incrociando le immagini del sistema di videosorveglianza si riuscì a risalire alla targa. Il tutto fuori trasferito ai carabinieri che avevano preso la denuncia di furto. Nel secondo, il furto fu immortalato dalle telecamere. Sorprese la rapidità del tutto: meno di due minuti per giungere sul posto, decodificare la centralina della panda e fuggire con l’auto rubata, sempre preceduta dalla jeep arancione. Anche in questo caso fu trasmesso tempestivamente il tutto ai militari dell’Arma.

Il comandante della Polizia Locale di Polla, il capitano Andrea Santoro, esprime “le proprie congratulazioni all’Arma dei Carabinieri per aver assicurato alla giustizia la banda della Jeep arancione. L’utilizzo della videosorveglianza comunale è stata preziosa, a testimonianza di una sinergia importante che le Polizie Locali possono e devono garantire con le forze di polizia nazionali per dare concreta attuazione al principio di sicurezza integrata introdotto nel nostro ordinamento con i vari decreti sicurezza. Questo risultato premia gli sforzi economici fatti dal Comune di Polla per dotarsi di un moderno e funzionale sistema di videosorveglianza”.