Sparatoria al festival dei sordi a Capaccio Paestum: arrestati i due fratelli accusati di tentato omicidio

Sparatoria al Festival Internazionale del Sordo di sabato sera a Capaccio Paestum: i due fratelli aggressori, la cui residenza è stata poi accertata nel comune di Qualiano, nell’hinterland napoletano, si sono costituti nella tarda serata di ieri presso la Tenenza dei carabinieri di Scafati. Si tratta di Gaetano e Raffaele Cicarelli accusati di tentato omicidio plurimo e porto abusivo di armi da sparo.

Novità dopo la notte di follia, tra sabato e domenica, al Festival Internazionale del Sordo, in corso a Capaccio Paestum, dove tre partecipanti sono rimasti gravemente feriti in una sparatoria. Due sono ricoverati in prognosi riservata, mentre il terzo è stato ferito in modo più lieve e non è in pericolo di vita. In fuga, al momento, i tre autori dell’agguato, tra cui due fratelli originari del napoletano e anch’essi partecipanti all’evento internazionale, che aveva portato in Campania persone da diversi Paesi del mondo.

La sparatoria è avvenuta intorno alla mezzanotte di sabato davanti al centro congressi dell’hotel Ariston, dove si stava concludendo la manifestazione, durata una settimana. I tre feriti sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Scalo ed Agropoli e da un’ambulanza della Valcalore di Roccadaspide, che hanno trasportato i feriti presso gli ospedali di Salerno, Eboli e Battipaglia.