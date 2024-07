Volo EasyJet diretto a Capodichino dirottato all’aeroporto di Salerno

Il nuovo aeroporto di Salerno si è dimostrato già prezioso per sopperire ad una problematica legata allo struttura aeroportuale di Napoli Capodichino.

Il volo EasyJet A320 proveniente da Londra e diretto a Napoli è stato dirottato verso l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi a causa di un ritardo nella partenza. Tale decisione è stata presa poiché all'aeroporto di Napoli Capodichino, per rispettare le norme antirumore, non è consentito l'atterraggio di voli oltre un certo orario. Il volo è quindi atterrato a Pontecagnano alle 1:28 e grazie a questa scelta, la compagnia è riuscita a evitare ulteriori inconvenienti. L'aeroporto di Salerno ha aperto ufficialmente il 11 luglio e ora è collegato a diverse destinazioni in Italia e Europa e già nei suoi primi giorni di attività si è trovato ad affrontare un'emergenza inaspettata. Per gestire la situazione, la compagnia aerea ha organizzato bus per trasportare i passeggeri fino a Napoli. L'Aeroporto di Salerno ha potuto accogliere l'aereo grazie alla sua posizione più distante dal centro abitato, a differenza di Capodichino, consentendo così l'atterraggio in sicurezza senza violare le normative antirumore. Intanto dalla giornata di oggi, come si legge sulla pagina social "FlySalerno", sono stati attivati i voli charter per la Tunisia e la Grecia.