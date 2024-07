L’Associazione Monte Pruno Giovani partner culturale dell’APS Toko Film Fest

Ieri pomeriggio, presso la Sala Consiglio della Sede amministrativa della BCC Monte Pruno, è stato siglato il protocollo d’intesa tra l’Associazione Monte Pruno Giovani e l’Aps Toko Film Fest.

Presenti alla Firma del protocollo d’Intesa insieme ai Presidenti Sebastiano Greco (Associazione Monte Pruno Giovani) e Luigi D’Auria (Toko Film Fest), i consiglieri Mariangela Tropiano e Umberto Mazzali (Associazione Monte Pruno Giovani) e Vincenzo Bovenzi e Andrea Agrillo (Toko Film Fest).

Il protocollo d’intesa siglato oggi dai presidenti delle due realtà sancisce una partnership per il futuro che non si limiterà al solo festival estivo, ma vedrà coinvolte l’Associazione Monte Pruno Giovani e il Toko Film Fest nella promozione di una serie di laboratori didattici gratuiti, incentrati su fotografia classica e cinematografica con una programmazione stagionale di eventi che includeranno workshop fotografici, proiezioni, cinepasseggiate tematiche e convegni sull’industria 4.0 e l’intelligenza artificiale, con lo scopo di valorizzare le giovani professionalità del territorio e le bellezze naturalistiche dei nostri territori.

Nella collaborazione rientra anche il Toko Film Fest, festival internazionale dei cortometraggi, giunto alla sua 11a edizione che coinvolgerà diverse location del Vallo di Diano, tra le più suggestive.

Si comincia il 22 a Sala Consilina, presso il Cinema Adriano, per poi spostarsi martedì 23 alla Certosa di Padula, e successivamente mercoledì 24 e giovedì 25 a Teggiano, presso il Giardino del Gran Caffè Trezza. Venerdì toccherà ad Atena, per infine rientrare a Sala Consilina, Palazzetto dello sport, nelle serate conclusive di sabato 27 e domenica 28.

Tra gli ospiti di punta del festival Galatéa Bellugi, protagonista dell’esordio alla regia di Margherita Vicario, “Gloria!”, in programma per la serata d’apertura, Chiara Cami, che offrirà un’esperienza musicale unica ai partecipanti.

Il Gran Caffè Trezza di Teggiano ospiterà la registrazione di una puntata live del popolare podcast POV (25/07) e un panel su “cinema & social media” a cura dei ragazzi di Arte Settima (24/07). Un’intera giornata (26/07) sarà poi dedicata al mondo del gaming e alle nuove ibridazioni dell’audiovisivo, con la partecipazione straordinaria di Kurolily, tra le streamer italiane più amate su Twitch, Omar Rashid, tra i massimi esperti in materia di VR, e altre giovani personalità del settore.

Ricca la giuria dell’undicesima edizione che si divide in 3 team per far fronte ai 3 nuovi contest:

– Official Selection, con 5 cortometraggi di fiction e 5 di animazione, visionati da una fantastica giuria composta da: Pedro Armocida, saggista, giornalista, critico cinematografico e docente universitario; Francesco Lettieri, sceneggiatore e regista; Alain Parroni, regista e sceneggiatore.

– Spazio Italia è il secondo contest, 6 cortometraggi per un totale di 90 minuti: un mosaico emotivo fatto di storie d’amore, avventure, tragedie. Questa volta a decretare i vincitori saranno: Arte Settima, Giuseppe Ragone, attore e sceneggiatore, Alessandro Marzullo, regista e sceneggiatore.

– La categoria New Talents accoglie i cortometraggi provenienti da scuole e accademie di cinema da tutta Europa. Questa la giuria: l’architetto, archivista e regista di documentari Alessandra Lancellotti, l’attrice Lia Grieco e il critico cinematografico Donato D’Elia.

Un appuntamento imperdibile sarà anche il workshop sulla Stampa 3D che si terrà il 26 Luglio ad Atena Lucana scalo, nel quale i partecipanti potranno esplorare le potenzialità di questa tecnologia emergente.

Il Workshop sulla Stampa 3D sarà gratuito per gli iscritti dell’Associazione Monte Pruno Giovani.

Tra i partner istituzionali del Toko Film Fest – oltre l’Associazione Monte Pruno Giovani – Cosilinauto srl, Convergenze, la Comunità Montana del Vallo di Diano, Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni, Il comune di Sala Consilina, la Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo, l’associazione AFIC, il CFCC, la Regione Campania e la Film Commission Campania.

Il programma completo del Toko Film Fest 2024 è disponibile sul sito ufficiale del Toko Film Fest www.tokofilmfestival.it e sulle pagine social Facebook, Instagram e TikTok.