A Monte San Giacomo, l’intitolazione di una strada al medico Giulio Cascetta

Si terrà il prossimo sabato 20 luglio alle ore 19.00, l’intitolazione di un tratto di strada al compianto al medico chirurgo, il dott. Giulio Cascetta, recentemente insignito dal Presidente Mattarella della Benemerenza al Merito della Sanità Pubblica.

Giulio Cascetta, laureatosi nel 1953 e subito nominato medico condotto di Monte San Giacomo, si prese cura della popolazione del suo paese natale con disponibilità e serietà per oltre decennio, fino al 1967 quando morì per una malattia contratta in servizio. Medico e corrispondente de “Il Mattino” per il Vallo di Diano, le spoglie del dottore riposano nel cimitero di Monte San Giacomo .