Il Palazzo reale di Napoli aperto il sabato sera a prezzo ridotto

Lo hanno chiamato “Un Sabato da Re” il ciclo di sette aperture serali straordinarie del Palazzo Reale di Napoli. Domani 20 luglio e per i successivi sette sabati si potranno visitare dalle 20:00 alle 24:00, con ultimo ingresso alle 23:00, non solo l’Appartamento di Etichetta, ma anche il nuovo Museo della Fabbrica di Palazzo Reale, al pianterreno con accesso dal Cortile d’Onore, la mostra che completa la storia della costruzione e dei cambiamenti della reggia dal titolo “Quattro secoli di storia e la “fabbrica di Palazzo Reale” presso la Galleria del Genovese, al termine del percorso di visita.

Fino al 31 agosto le serate avranno il prezzo ridotto di €5,00, senza necessità di prenotazione per i singoli. I gruppi superiori a dieci persone, invece, dovranno obbligatoriamente prenotare in anticipo. Durante le aperture serali non sono visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo.