Postiglione: al via il progetto” Alburni Borghi, Salute e Benessere: verso Strettule”

Un nuovo progetto presentato a Postiglione ” Borghi in rete per promuovere turismo e stile di vita”. Un nuovo modo di progettare il futuro, creare turismo e vivere i paesi dell’entroterra; così il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, al convegno su Turismo e Aree Interne che si è tenuto ieri sera nel castello normanno di Postiglione, in occasione dell’evento “Alburni Borghi, Salute e Benessere: verso Strettule” organizzato dal Comune di Postiglione, grazie ad un finanziamento regionale promosso da Scabec e dal Ministero del Turismo. Progetto che vede il finanziamento regionale e valorizzazione di cinque borghi degli Alburni, con Postiglione quale Ente capofila, insieme ai Comuni di Palomonte, Serre, Sicignano degli Alburni e Controne.

L’obiettivo del progetto, ha spiegato il vicepresidente della Regione, è quello lanciare il marchio BSB che identifica la rete delle 48 aggregazioni di comuni con 340 borghi campani beneficiari del finanziamento regionale Borghi, Salute e Benessere, che promuove i piccoli borghi delle aree interne, tracciando una linea che si muove nella direzione dello sviluppo economico e la lotta allo spopolamento legata al buon vivere, al benessere e al turismo culturale, enogastronomico, ambientale, outdoor e storico che offra come elemento principale lo stile di vita.

Inoltre il vicepresidente della Regione Campania ha dichiarato che si può fermare lo spopolamento dei piccoli borghi e si può offrire ai turisti ma anche agli emigranti e ai loro discendenti, l’occasione di restare, tornare, vivere condividendo usi, tradizioni antiche e bellezze dei piccoli paesini, riscoprendo così, le proprie radici e rafforzando l’identità di questi luoghi.