Primi voli cancellati a Salerno per crash informatico internazionale

La perfezione non esiste e – dopo i fasti dell’inaugurazione – inizia la routine con i consequenziali imprevisti per l’aeroporto Costa D’Amalfi: a fermare un volo in partenza ed uno in arrivo un crash informatico internazionale che ha provocato disguidi anche nella gestione dello scalo di Capodichino, dove ritardi e cancellazioni hanno riguardato sedici compagnie.

A renderlo noto, la Gesac, società di gestione delle compagnie campane, che assicura che i passeggeri sono assistiti, informati e curati nel migliore dei modi.



Barbara Kornfeld