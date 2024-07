Tragedia sull’A2, ad Eboli: oggi, l’ultimo saluto alla coppia di avvocati salernitani

Si sono svolti, questa mattina, i funerali di Mario Valiante e Wilma Fezza, la coppia di avvocati salernitani, deceduti nell’incidente stradale avvenuto sull’A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Eboli. Le esequie si sono tenute nella gremita chiesa dei Salesiani nel quartiere del Carmine di Salerno.

Tantissime le persone che hanno voluto salutarli per l’ultima volta. Tanti i colleghi e le colleghe che li hanno ricordati con affetto e grande stima. Presenti anche numerosi amministratori e personalità del mondo politico salernitano. Accanto a loro anche il Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca. Ma anche tanti cittadini e cittadine che li ricordano come una coppia affiatata e come due persone speciali.

Ricordiamo che Mario Valiante, è il fratello dell’ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante.

Intanto proseguono le indagini per capire le ragioni del ribaltamento del camion sulle auto in coda allo svincolo autostradale e che ha ridotto ad un ammasso di lamiere l’auto sulla quale viaggiavano i coniugi Valiante.

Nelle ultime ora si accelera per rendere più sicuro quel tratto di strada, con il sindaco di Eboli, Conte che spinge affinchè lo svincolo di Eboli, il cui progetto è pronto ma non è stato mai realizzato, trovi concretezza.