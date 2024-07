Cade in un dirupo a Tramonti, salvataggio spettacolare per un turista di 23 anni

Un ragazzo di origini cecoslovacche è precipitato nella serata di ieria Tramonti. Il ventitrenne stava percorrendo in solitaria il sentiero CAI 309 quando, dopo aver perso l’orientamento, si è ritrovato in una zona impervia e, nell’intento di ritrovare il sentiero, è precipitato procurandosi un trauma all’arto inferiore. L’uomo ha quindi contattato il 112 che ha inoltrato la chiamata al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che dopo aver provveduto alla geolocalizzazione del richiedente ha attivato l’elisoccorso 118 – Salerno, per il tramite della centrale operativa 118 di Salerno, nonché una squadra tecnica di supporto via terra. Giunto sul posto l’elisoccorso 118 ha sbarcato il tecnico del CNSAS che ha provveduto dapprima a mettere in sicurezza il ferito mediante l’utilizzo di tecniche di corda e poi ad agevolare lo sbarco dell’equipe sanitaria, la quale ha stabilizzato l’escursionista e lo ha recuperato a bordo dell’elicottero per poi trasferirlo all’ospedale Ruggi e D’Aragona di Salerno.

Screenshot