Giornata mondiale della sicurezza in mare. L’evento a Diamante

“Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, è il titolo dell’evento previsto il 25 luglio a partire della ore 8.30, presso lo stabilimento balneare “Lido Sara” di Cirella, Diamante. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Diamante, rientra nella giornata promossa dalla FEE (Fondation for Environmental Education) e dell’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) coinvolgendo le 236 località, tra le quali Diamante, che quest’anno hanno ottenuto la “Bandiera Blu”.

La manifestazione, suddivisa in due parti, sarà occasione per affrontare temi importanti quali la sensibilizzazione e la valorizzazione dell’ambiente, la responsabilità di ognuno di noi verso il patrimonio naturale, per un’eredità da non disperdere ma da tutelare per le generazioni che verranno; la biodiversità e le azioni da attuare per preservare l’ecosistema marino, nello specifico quello che “anima” l’Isola di Cirella, Area SIC dei “Parchi Marini Regione Calabria”.