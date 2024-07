Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: un documento congiunto su iniziative a supporto degli operatori economici della provincia di Salerno

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noto che la Confesercenti Provinciale di Salerno (delegazione Sapri, Vallo della Lucania e Vallo di Diano), Confindustria Salerno (Raggruppamento Imprese Vallo di Diano), Comunità Montana Vallo di Diano, Provincia di Salerno, Comune di Padula, Comune di Vallo Della Lucania e Istituto di Istruzione superiore M.T. Cicerone di Sala Consilina hanno redatto un documento congiunto, presentato al presidente della Camera di Commercio di Salerno e membro del cda Gesac, Andrea Prete, avente ad oggetto “Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi – iniziative a supporto degli operatori economici della provincia di Salerno”.

Il documento è stato redatto a seguito del dibattito che ha visto interloquire alcuni soggetti delle tre aree a sud della provincia di Salerno (Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Cilento), dopo l’incontro pubblico svoltosi presso la Certosa di Padula lo scorso 7 maggio in vista dell’apertura dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi.

Al presidente Andrea Prete si chiede l’istituzione di un tavolo tecnico consultivo al quale potranno partecipare i rappresentanti degli enti e delle delegazioni territoriali delle Imprese per programmare un concreto supporto in materia di formazione per gli operatori turistici, il coinvolgimento e la collaborazione concreta con gli Istituti scolastici della Provincia di Salerno, e la predisposizione di tutte le iniziative utili per il raggiungimento degli obbiettivi esposti.

“L’auspicio è continuare ad organizzare momenti di confronto costanti nel tempo – ha affermato la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino -, al fine di far beneficiare il territorio delle aree interne delle opportunità conseguenti all’apertura dell’Aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi. Il documento che presenteremo alla Gesac è frutto di un lavoro di concertazione e di pragmatismo con l’obiettivo di dare un’opportunità reale al territorio, agli operatori economici e ai cittadini delle nostre aree interne”.

Per la referente di Confindustria Vallo di Diano Annamaria Curcio “l’aeroporto Costa d’Amalfi è una bella realtà per il territorio salernitano. È una delle poche infrastrutture che gode di una posizione strategica non soltanto territoriale ma anche infrastrutturale con il porto e, a breve, l’Alta Velocità, pertanto possiede tutti i presupposti per poter essere una valida opportunità di sviluppo economico – sociale soprattutto per le aree interne. Lo sarà soltanto attraverso un continuo coinvolgimento da parte di tutti i rappresentanti sia pubblico che privato”.

Per Antonio Pagliarulo, vicepresidente e assessore al Turismo della Comunità Montana Vallo di Diano: “Il Vallo di Diano si trova in un momento di grande fermento e trasformazione, sospeso tra la futura realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria e l’avvenuta apertura dell’aeroporto Costa d’Amalfi. Questi due progetti infrastrutturali di portata storica rappresentano un’opportunità unica per lo sviluppo del territorio e per le nuove generazioni”.

Gaspare Ruocco di Confesercenti Vallo della Lucania ha affermato: “Siamo felici che nel nostro territorio si apre una nuova “Porta Rosa”. Noi tutti cercheremo di fare la nostra parte al massimo già da ora tenendo presente il nostro famoso passato con Parmenide filosofo del pensiero moderno occidentale”.

La delegata Confesercenti Golfo di Policastro Gina Molinari ha sottolineato che “L’obiettivo è rilanciare il turismo puntando su nuovi flussi. Ritengo fondamentale la programmazione e la sinergia e noi di Confesercenti da tempo stiamo lavorando in tale direzione in vista della realizzazione della DMO di area vasta ‘Salerno e la sua provincia’”.

La Dirigente Scolastica Antonella Vairo ha affermato che: “l’aeroporto di Salerno rappresenta una grande opportunità per gli studenti del Vallo di Diano, per la sempre maggiore internazionalizzazione dei saperi e delle esperienze che il ‘Marco Tullio Cicerone’ e le altre istituzioni scolastiche del territorio stanno attuando, quali la mobilità Erasmus e Intercultura”.

Il presidente di Confesercenti Provinciale Salerno, Raffaele Esposito, ha affermato: “Siamo felici di questa nuova iniziativa costruttiva che parte dai nostri territori. Questo rinnovato impulso testimonia un’area quella a Sud di Salerno, che è viva ed operativa e che ha grandi aspettative con la ripartenza dell’Aeroporto. Siamo e saremo sempre al fianco di ogni angolo della nostra meravigliosa provincia per azioni di tutela e stimolo istituzionale al fine di favorire cittadini ospiti ed imprese”.