Operazione contro il traffico di droga: i Carabinieri di Salerno eseguono misure cautelari

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le misure riguardano quattro individui, di cui tre saranno sottoposti agli arresti domiciliari e uno avrà l’obbligo di dimora nel Comune di Boscoreale. Tutti sono accusati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini, avviate nel 2022, sono derivate da un altro procedimento penale legato a un omicidio avvenuto in un contesto di conflitto per il controllo dello spaccio di droga in un quartiere di Eboli. Il Giudice, nel suo provvedimento, ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, i quali avrebbero creato una rete di spaccio ben organizzata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati si procuravano sostanze stupefacenti da due fornitori napoletani, un padre di 44 anni e suo figlio di 21, per poi rivenderle nel territorio di Eboli. Le sostanze principalmente coinvolte in questo traffico illecito includono cocaina e crack, che, dopo essere state acquistate, venivano destinate alla vendita al dettaglio.