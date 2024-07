Imprenditore di Polla deceduto in A2, martedì l’autopsia

Martedì pomeriggio sarà effettuata l’autopsia sulla salma di Paolo Metitieri, il 41enne di Polla deceduto venerdì notte in un incidente lungo l’A2 del Mediterraneo. La sua salma è sottoposta a sequestro nell’ospedale di Eboli. Gli esami autoptici, disposti dal magistrato di turno, serviranno per comprendere le cause del decesso. Sulla dinamica del sinistro con altri due veicoli coinvolti, sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale.

Sotto choc la comunità di Polla per la perdita dell’imprenditore nel mondo dei gonfiabili e dei videogames.