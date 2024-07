Lo sport a Monte San Giacomo. Inaugurato il campetto polivalente e scatta la “Sangiacomesi nel Mondo Cup”

Non solo sport, ma anche spettacolo e amicizia nel nuovo campetto polivalente recentemente rimesso in funzione a Monte San Giacomo con grande gioia e soddisfazione da parte dell’amministrazione e della comunità tutta. A inaugurare il tanto agognato ritorno allo sport, la prima edizione del “Sangiacomesi nel Mondo Cup” organizzato dal Comitato Sangiacomesi nel Mondo Giovani in una due sere di concitate partite di calcio a 5 che ha visto protagoniste otto squadre composte anche da emigranti tornati in paese per le festività patronali e divise in girone A e girone B.

Ad aggiudicarsi la finale è stata la squadra della Germania con 9 reti a 0 sulla squadra del Sud Africa. Per quanto riguarda i vari riconoscimenti, invece, il titolo di miglior giocatore è andato ad Ametrano L., quello di miglior marcatore a Coronato M., infine quello di miglior portiere a trotta F.

Il campetto, intitolato a Giacomo Cavallo detto Rocchino, offrirà la possibilità di dedicarsi allo sport del calcio a cinque o del tennis, durante la stagione estiva e oltre, con una semplice prenotazione presso gli uffici comunali.