Il Centro Antiviolenza Anna Borsa ha una nuova sede operativa

E’ stata inaugurata ieri la nuova sede del Centro Antiviolenza Anna Borsa, dell’Ambito territoriale S04_2 e gestito dall’Associazione Differenza Donna, con una cerimonia molto sentita e significativa a cui hanno preso parte Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna, Michela Masucci, Responsabile per Differenza Donna del CAV Anna Borsa, Anna Mastellone, Sustainabiliy Specialist Ikea Salerno, Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, Gerarda Sica Assessora alle Politiche Sociali, Tommaso Maioriello Coordinatore dell’Ambito Territoriale S04_2 e le figure istituzionali della rete antiviolenza.

Questa nuova sede rappresenta non solo un nuovo inizio operativo per il Cav, che fino a due giorni fa, ha fornito il proprio servizio di accoglienza, supporto e sostegno alle donne all’interno di una sede provvisoria, ma ha lanciato un forte messaggio di attivismo e legalità, essendo stato inserito in un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, in Via San Francesco n. 123 a Pontecagnano Faiano (SA).

Gli arredi sono stati forniti da IKEA Salerno, che attraverso il suo progetto “Un posto da chiamare casa” si è occupata di fornire il necessario che per far sì che il Centro Antiviolenza possa rimandare, alle donne che vi si rivolgono, un senso di accoglienza e di casa. Attraverso l’esperienza dei suoi progettisti e co-worker, l’appartamento gestito dall’Associazione Differenza Donna, metterà a disposizione delle sue ospiti spazi accoglienti, confortevoli e funzionali per tutte le attività che vi si svolgeranno all’interno.

“Condividiamo una grande giornata di collaborazione per contrastare discriminazioni e violenze e fare delle nostre società, delle società miglior” – queste le dichiarazioni della Presidente Elisa Ercoli – “Lo facciamo mettendo pezzi diversi, perchè l’approccio giusto è che solo insieme possiamo andare avanti e rinnovare una cultura e una società che ha bisogno dell’aiuto di tutti”.

Molto toccanti anche le dichiarazioni della Responsabile del Centro Antiviolenza Anna Borsa Michela Masucci: “Siamo orgogliose di aver avuto l’opportunità di poter far crescere in questi due anni il Centro Antiviolenza Anna Borsa, diventato un punto di riferimento per tutte le donne del territorio e di poter continuare a portare avanti tutte le azioni di sostegno, contrasto e prevenzione all’interno di questa bellissima nuova sede, pensata e strutturata in maniera strategica per la funzionalità di ogni esigenza.”

Da domani 1 agosto, quindi, tutti i servici verranno svolti non più presso la sede sita in zona stazione, via Torino 46 bensì presso questa nuova struttura di Via San Francesco n. 123 a cui sarà possibile accedere nel consueto orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, con reperibilità telefonica h24 al numero 344.3400016.