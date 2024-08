Alfonso Maria Avagliano è il nuovo addetto stampa della Salernitana

Tra le tante novità di questa stagione, dopo l’arrivo di Mister Martusciello e del Direttore Sportivo Petrachi, in casa granata cambia anche il responsabile della comunicazione e addetto stampa. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, l’AD Maurizio Milan ha così annunciato la notizia al tifo salernitano, in trepidazione per le imminenti quanto mai incerte sorti della squadra che affronterà tra meno di quindici giorni il campionato di serie b: «L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare che il dott. Alfonso Maria Avagliano, a far data da oggi, assume il ruolo di capo ufficio stampa del club. A lui va il caloroso benvenuto da parte del presidente Danilo Iervolino con l’augurio di un proficuo e sereno lavoro».

Avagliano è un giornalista salernitano, direttore di SalernitanaNews.it., firma del quotidiano Il Mattino dal 2013, nonché docente a contratto di radiofonia e giornalismo presso il Liceo Classico De Sanctis di Salerno. Ha collaborato per due anni con DAZN come bordocampista. Attualmente è telecronista per Eleven Sports e si occupa di Salernitana per Radio Alfa, il quotidiano radiofonico di Salerno e provincia. Dal 2012 al 2018 ha guidato lo sport di Radio Bussola 24, per cui è stato radiocronista delle partite della Salernitana per sette stagioni. In passato è stato speaker dello stadio Arechi e ha lavorato per Radio KissKiss.

Alfonso Maria Avagliano subentra al collega Gianluca Lambiase che ha lasciato l’incarico dopo 13 anni, in un momento certo non serenissimo per la squadra, ma pronto a raccontarci “una bellissima storia d’amore che brilla e vola a tinte granata”.