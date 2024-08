“Jazz in Laurino”dal 5 al 9 agosto: grande attesa per Bridgwater

Ventiduesima edizione per il festival “Jazz in Laurino” che si terrà dal 5 al 9 agosto tra i cortili, il convento e l’anfiteatro del borgo. Ritornano i workshop con le masterclass dedicate a musicisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Anche la Bcc Montepruno di Roscigno ha contribuito a dodici borse di studio destinate ai giovani residenti di laurino.

Punta di diamante della line up Dee Dee Bridgewater che dopo verona concluderà il suo tour italiano a laurino. A JazzinLaurino presenta il nuovo ambizioso lavoro discografico in quartetto We Exist! Un grido di battaglia e una riflessione su un viaggio ancora in atto.

L’incomparabile voce e l’altezza interpretativa di Dee Dee Bridgewater saranno esaltate da una formazione tutta al femminile d’eccezione: il grande talento della direttrice musicale e pianista Carmen Staaf (Thelonious Monk Institute Fellow e DownBeat Critics PollRising Star) e i talenti italiani Rosa Brunello bass e Evita Polidoro drums.