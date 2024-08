L’Arma dei Carabinieri e il comune di Baronissi insieme contro le truffe agli anziani

Presso il Palazzo di Città di Baronissi si è svolto l’incontro tra il Comandante della Stazione Locale dei Carabinieri, Alberto Colella e il sindaco Anna Petta per sostenere la campagna di sensibilizzazione nazionale contro le truffe agli anziani e promuoverla su tutto il territorio comunale. L’obiettivo della campagna, il cui testimonial ufficiale è l’attore Lino Banfi, il “Nonno d’Italia” più famoso, è quello di informare e proteggere i soggetti vulnerabili, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità, soprattutto in relazione alle diverse tipologie di truffa.

“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e il Comandante Colella per aver voluto coinvolgere anche il nostro Comune in questa operazione a tutela delle persone più indifese – afferma il sindaco Anna Petta – La sicurezza dei nostri anziani è una priorità assoluta e siamo orgogliosi di essere al fianco dell’Arma per fornire agli anziani e alle loro famiglie strumenti concreti per difendersi dalle truffe. È una campagna di comunicazione diretta alla popolazione maggiormente colpita da questo tipo di reati, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale”.

La campagna di sensibilizzazione si muoverà attraverso la diffusione di una locandina, che verrà pubblicata sui canali social del comune e affissa in strada, in tutte le caserme, parrocchie e nei luoghi di ritrovo per gli anziani, nella quale sono indicati i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe. Sarà diffuso anche lo spot che invita a prestare massima attenzione e a rivolgersi con fiducia ai Carabinieri chiamando il 112 o a consultare il sito Carabinieri.it. Da settembre, inoltre, il Comandante Colella, insieme ai Carabinieri del presidio di Baronissi, svolgerà incontri formativi in aula consiliare, luoghi di culto, università della terza età per sensibilizzare l’opinione pubblica.