Giovani, cultura e viaggio: prosegue il gemellaggio tra Polla e Francia

Continua il gemellaggio tra la comunità Pollese e i gruppi di giovani studenti di Quinsac, in Francia (oltre che con le altre comunità tedesche e belghe). Lo scorso 30 luglio, infatti, nove ragazze e ragazzi di Polla sono partiti dall’Aeroporto di Capodichino di Napoli alla volta della località francese per dare seguito all’ormai quarantennale gemellaggio che contraddistingue il comune del Vallo di Diano e rappresenta motivo di crescita culturale e sociale per tutta la comunità.

I ragazzi di Polla hanno poi incontrato i gruppi gemellati di Le Rœulx (Belgio), Steinenbronn e Bernsdorf (Germania), rimanendo lontano dalle loro case e dalle loro famiglie fino al 5 agosto, in quella che è stata una settimana ricca di divertimento, di incontri e confronti, di attività culturali, sportive e ricreative.

Domenica 4 agosto sono giunti in Francia anche il Vice Sindaco Giuseppe Curcio e l’Assessora con delega agli scambi culturali Rossella Isoldi i quali, unitamente agli amministratori degli altri comuni esteri, hanno rinnovato i protocolli di gemellaggio. Nel corso dell’incontro istituzionale, sono state altresì discusse le prospettive per sviluppare attività di scambi anche in ambito scolastico.

Un gemellaggio che si rafforza, dunque, dopo la visita a Polla dei ragazzi di Quinsac avvenuta ad agosto dello scorso anno. A marzo 2024, invece, una delegazione di studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla è stata ospite in Francia a Quinsac per un campus scolastico, mentre nel mese di aprile, 27 studenti francesi hanno trascorso un’intera settimana presso la scuola di Polla, segnando così l’inizio di un nuovo percorso di scambi culturali.