La “Diano Boxing” celebra i suoi fighters con un evento sostenuto dalla Pracal

E’ stato un successo l’evento organizzato dalla “Diano Boxing- Team Liguori” e sostenuto dall’azienda Pracal, realtà imprenditoriale che da sempre è accanto ad iniziative di crescita e sviluppo nel comprensorio valdianese. Una “New Life” gremita per l’evento che incornicia una stagione da non dimenticare per i fighters allenati dal coach Luigi Liguori, fautore di una splendida realtà che si è sviluppata saldamente nel territorio con ben tre sedi di riferimento, distribuite capillarmente sul territorio. La “Diano Boxing -Team Liguori” affonda le sue radici a San Pietro al Tanagro, presso la palestra “New Life” e vanta la costante collaborazione della “Fight House”, ovvero delle due succursali di Tardiano e Buonabitacolo magistralmente guidate dai coach Luca Coviello e Giacinto Marchesano. Tra emozioni, sorrisi e sotto il segno del piacere della condivisione, i più piccoli del team hanno mostrato ai presenti in visibilio, le abilità acquisite durante l’anno. A gratificarli per l’impegno profuso il passaggio di cintura, nonché la consegna dei diplomi. Praticare uno sport sin da piccoli tempra il carattere e scopo precipuo dei coach è proprio quello di infondere i valori, quelli sani che devono contraddistinguere la disciplina sportiva e l’individuo in generale. A tal proposito sono tante le cause sposate, dai corsi di autodifesa femminile, sino ad arrivare alle attività di sensibilizzazione svolte nelle scuole contro il bullismo e la violenza, per instillare nelle coscienze l’importanza di accendere una luce laddove c’è il buio, di non chinare il capo dinanzi alle ingiustizie, di aiutarsi reciprocamente. A concludere l’evento i riconoscimenti consegnati agli atleti che si sono distinti durante l’anno sportivo, seguito dal taglio della torta, a sancire un anno trionfante. Chissà se tra i piccoli fighters in erba nascerà una stella che varcherà la soglia dei famigerati cerchi olimpionici che tanto riecheggiano in questi giorni. Questo l’augurio, ma certo è che il percorso tracciato lascerà la scia di tutto quel bagaglio di esperienze e insegnamenti che questa disciplina ispira.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno della “Pracal” , sponsor ufficiale della manifestazione di premiazione, da sempre vicina alle imprese e alle associazioni del Vallo di Diano che hanno come obiettivo quello di sviluppare e promuovere attività culturali e sportive. Uno sguardo quello della “Pracal” proteso verso il territorio, per incentivare lo sviluppo dello stesso. Questa volta lo fa al fianco della Diano Boxing-team Liguori che ospiterà nella propria sede, sabato 17 agosto alle ore 17.00, in via del tutto eccezionale, il due volte campione mondiale di Kickboxing Jon di Bella, ONE Championship pesi Paglia, italo-canadese, con origini familiari di Sassano. Sarà un modo per lui per ritornare alla ‘casa del nonno’ e deliziare tutti gli sportivi e amanti della disciplina con uno Stage. Molti atleti dell’intera regione Campania e non solo hanno chiesto di partecipare all’evento, restano ancora solo pochi posti disponibili. Jon ha già vinto 20 incontri consecutivi come kickboxer dilettante, 13 dei quali per knockout.