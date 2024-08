Angri: la Guardia di Finanza scopre una discarica abusiva di auto e altri rifiuti speciali

Nei giorni scorsi nell’abito di operazioni volte alla prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro un terreno agricolo, adibito a discarica abusiva di autoveicoli, pneumatici ed altri

rifiuti speciali.



In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore sono riuscite ad individuare, nel Comune di Angri, un terreno adiacente ad un’officina meccanica, su cui sono stati rinvenuti, abbandonati, centinaia di rifiuti speciali, tra cui 30 autovetture in disuso, alcune anche gravate da vincoli amministrativi, 50 pneumatici usurati, 20 modem per la connessione a internet e oltre 200 tra motori e altre parti meccaniche di autovetture di cui, tra l’altro, non è stato possibile accertarne la lecita provenienza.

L’ area è stata qualificata dai Finanzieri come una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto e conseguentemente sottoposta a sequestro penale, insieme a tutti i rifiuti speciali ivi rinvenuti. Il responsabile inoltre è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e dovrà rispondere dei reati di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e “ricettazione”.



L’attività di servizio nello specilico comparto testimonia ancora una volta l’impegno profuso quotidianamente dal Corpo anche a tutela dell’ambiente e della salute dell’intera collettività.