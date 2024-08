Banca Monte Pruno, Associazione Liberi Suoni e Comune di Laurino grazie a Dee Dee Bridgewater valorizzano le aree interne del Cilento

Un concerto prestigioso e di livello mondiale ha caratterizzato, ieri sera, la XXII edizione della manifestazione JazzinLaurino Festival & Workshop.

Dee Dee Bridgewater, leggenda della musica jazz, vincitrice di Grammy e Tony Awards, con la sua interpretazione unica, ha regalato ai tanti spettatori presenti presso l’Anfiteatro di Laurino, un concerto emozionante con performance speciali, nell’ambito del suo lavoro discografico in quartetto “We Exist!”. L’incomparabile voce di Dee Dee Bridgewater è stata accompagnata da una formazione tutta al femminile con la direttrice musicale e pianista Carmen Staaf e i talenti italiani Rosa Brunello bass e Evita Polidoro drums.

Una serata che ha dato ulteriore lustro alla manifestazione musicale che caratterizza il Cilento interno, grazie all’instancabile lavoro del Presidente dell’Associazione Liberi Suoni Angelo Maffia, con al suo fianco il Comune di Laurino e la BCC Monte Pruno.

JazzinLaurino Festival & Workshop, infatti, da ventidue anni, ad agosto, trasforma il piccolo Comune di Laurino in una cittadella della musica, dove musicisti e cultori provenienti da ogni parte del mondo si ritrovano per vivere un’esperienza senza precedenti, attraverso giornate di didattica e concerti. Quest’anno, inoltre, sono ritornati i tanto attesi workshop che caratterizzano JazzinLaurino e che consentono a tanti musicisti, soprattutto, giovani, di condividere percorsi formativi e professionali in un’ottica di grande promozione della musica.

La rassegna JazzinLaurino, come confermato in questa edizione, rappresenta un importante volano attrattivo per le aree interne del Cilento, in perfetta coerenza con le tante iniziative messe in campo dalla Banca Monte Pruno che puntano ad incentivare le azioni per generare valore ed attenzione verso luoghi speciali, ricchi di storia e tradizione.

“Ogni anno JazzinLaurino – ha affermato a margine il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese – ci regala grandi emozioni per quello che riesce a creare e per come si propone nel panorama musicale del jazz. Un contenitore culturale che si arricchisce, sempre di più, di artisti di fama mondiale che ne confermano il livello e, soprattutto, il prestigio che ormai esprime questo Festival. Siamo orgogliosi di aver creduto fin dall’inizio in questo percorso che è giunto alla ventiduesima edizione tra tanti sacrifici ma nella piena maturità, con un impegno immane che vede amici come Angelo Maffia ed il Sindaco Romano Gregorio, insieme a tutta la comunità di Laurino, portare avanti un movimento che tanti ci invidiano. Vedere paesi come Laurino splendere e ravvivati grazie alle tante persone accorse ci riempie il cuore, perché conferma che la strada della valorizzazione delle aree interne attraverso strumenti come la musica e la cultura è quella giusta. Non è facile, lo sappiamo, ma dobbiamo crederci e fare rete tra le istituzioni, in quanto, l’unica soluzione percorribile che ci può consentire di non perdere la speranza. Oltre allo straordinario spettacolo di un’artista unica come Dee Dee Bridgewater, ieri sera Laurino ha ospitato, tra il pubblico, anche uno dei più importanti batteristi al mondo, come lo statunitense Omar Hakim, che sono convinto sarà rimasto estasiato dalla bellezza dei nostri luoghi. Questo conferma, se ancora vi era la necessità, il valore che oggi JazzinLaurino è riuscito a raggiungere nel mondo della musica”.

A conclusione del concerto il Direttore Albanese si è intrattenuto a lungo con la grande artista ed insieme, simpaticamente, hanno voluto salutare, con un video messaggio, il comune amico Red Canzian dei Pooh con i quali Dee Dee Bridgewater in passato ha collaborato.

Oltre al Direttore Generale Michele Albanese, la Banca Monte Pruno, nell’occasione, era rappresentata dal Vice-Presidente Antonio Ciniello, dal Vice-Direttore Generale Cono Federico e dal Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea.