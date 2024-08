Finanziato il completamento della Fondavalle Calore. La soddisfazione del Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo

Il Presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, ha espresso, con una nota stampa il suo ringraziamento al Ministro, On. Raffaele Fitto, al Viceministro On. Edmondo Cirielli e al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la sensibilità mostrata nei confronti del territorio del Parco. Questo riconoscimento è in particolare espresso da parte di Coccorullo per il finanziamento approvato nell’ultima seduta del CIPESS relativo al completamento della Fondovalle Calore.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo significativo nel più ampio progetto della “Strada del Parco”, che avrà il compito di collegare la Cilentana (nei pressi di Vallo della Lucania) all’autostrada Salerno-Reggio Calabria (nei pressi di Campagna).

“Sono sicuro – afferma ancora il Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo – che attraverso l’impegno Ministro On. Raffaele Fitto, del Viceministro On. Edmondo Cirielli e del Presidente Vincenzo De Luca saranno finanziati anche gli ultimi due lotti per il completamento dell’intera opera..”