“Ritorno alle Origini” nel Borgo di Monteforte Cilento

Il Borgo di Monteforte Cilento, situato a pochi chilometri da Paestum verso l’entroterra, ha onorato i suoi emigranti, passati e presenti, con un evento speciale che ha coinvolto istituzioni locali e esperti di turismo delle radici.

Tra i presenti c’erano il sindaco Bernardo Mottola, il vice sindaco Antonio Manzi, il presidente della Provincia di Salerno Francesco Alfieri e il presidente del GAL Cilento Gabriele De Marco. Anche l’onorevole Francesco Picarone, presidente della Commissione Bilancio Campania, ha condiviso un messaggio di sostegno.

“Questo evento è stato fortemente voluto per far sentire la nostra vicinanza ai Montefortesi nel mondo, accogliendoli e mantenendo vive le nostre tradizioni per le generazioni future, sia vicine che lontane,” ha dichiarato il sindaco Mottola.

La conferenza ha visto la partecipazione della CIM – Confederazione degli Italiani nel Mondo, rappresentata dal vice presidente Salvo Iavarone, che ha lodato l’atmosfera di accoglienza e partecipazione della comunità. “La CIM supporta gli italiani nel mondo da decenni e promuove l’interazione con i connazionali per farli sentire a casa,” ha affermato Iavarone.

Mafalda Inglese, CEO di My Fair s.r.l., organizzatrice dell’evento, ha sottolineato: “Lo stile di vita italiano nei piccoli comuni evoca tradizioni e valori che riecheggiano nel mondo attraverso l’artigianato e l’enogastronomia locale, rappresentando una cartolina sensoriale dell’Italia più autentica.”

Il presidente della Provincia di Salerno, Francesco Alfieri, ha espresso soddisfazione per la manifestazione: “È fondamentale supportare i piccoli comuni nel loro sviluppo e promozione, offrendo servizi che aiutino a contrastare lo spopolamento.”

Gabriele De Marco, presidente del GAL Cilento, ha ribadito l’importanza del sostegno a eventi e progetti locali per lo sviluppo territoriale: “Il GAL Cilento è impegnato a collaborare con le comunità per una visione comune di crescita.”

Il vice sindaco Antonio Manzi ha elogiato l’entusiasmo della comunità locale: “Questo progetto dimostra ancora una volta l’importanza di promuovere un territorio accogliente, capace di attrarre sia turisti che residenti.”

Il progetto, patrocinato dal Ministero della Cultura, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato dall’Unione Europea tramite NextGenerationEU, vede Monteforte Cilento come uno dei Comuni delle Radici, nell’ambito del progetto ITALEA, illustrato da Yuri Buono, Responsabile Comunicazione Italea Campania.