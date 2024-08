“Tindamé effect”: la band degli Ex-Otago estasiata dall’arte e dal calore di Monte San Giacomo

Si è appena conclusa la terza edizione del “Tindamé Street Festival”, una due giorni che attraverso la musica di artisti locali e di fama nazionale, e l’arte murale dell’artista sangiacomese Antonio Caporrino, alias Herb, ha fatto scoprire angoli caratteristici del paese incantando chiunque, a partire dagli artisti stessi.

È quanto accaduto agli Ex-Otago, band genovese che si è esibita nella serata di domenica 4 agosto e che, alla vista delle stradine sangiacomesi colorate dai murales di Herb, è stata catturata dalla voglia di immortalare quegli scorci con foto e appunti.

L’idea di far rinascere le antiche porte dei vicoli dimenticati con murales che trasmettano un messaggio di resistenza, rientra in un progetto di cui la Sindaca Angela D’Alto si dice estremamente orgogliosa: “un paese che rivive, grazie ai giovani e per i giovani. Per chi, come la nostra amministrazione, ha puntato tanto su di loro, è una gioia immensa”. Un festival, dunque, che ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare la comunità anche nei confronti della passione civile e politica, della storia, della voglia di restare e di r-esistere.

E se la risposta a tanto impegno e sano attaccamento alle radici sono gli occhi trasognati di una band abituata a girare l’Italia in lungo e in largo, allora davvero “Possiamo solo dire grazie alle ragazze e ai ragazzi perché sono straordinari. Abbiamo fatto una cosa bella. Stiamo facendo una cosa bella”- ha commentato Angela D’Alto, già proiettata alla prossima edizione del Tindamé e, in generale, alle tante iniziative di cittadinanza attiva del comune di Monte San Giacomo.