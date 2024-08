L’associazione La Ginestra di Padula organizza “…E la festa continua”

L’estate padulese si arricchisce di un evento imperdibile grazie all’Associazione La Ginestra che il 12 e 13 agosto organizza la nona edizione di “… E la festa continua”. L’appuntamento si terrà in Piazza Croce (Largo I Luglio), promettendo due serate di musica e gastronomia locale.

La manifestazione è diventata un appuntamento fisso per i cittadini di Padula e per i tanti visitatori che ogni anno accorrono per vivere momenti di svago e socialità. La festa, infatti, offre l’opportunità di assaporare piatti tipici padulesi, preparati con passione e ingredienti locali, il tutto accompagnato da un’atmosfera di allegria e condivisione.

La prima serata, il 12 agosto, vedrà protagonista la band “La Risoluzione”. Il gruppo, noto per la sua energia e il repertorio variegato, saprà coinvolgere il pubblico con un’esibizione che spazia tra diversi generi musicali.

Il 13 agosto, invece, sarà la volta del concerto live di Totino Melillo. Il cantante, con la sua voce potente e il suo carisma, promette di regalare emozioni e divertimento a tutti i presenti.

L’associazione La Ginestra invita tutta la comunità a partecipare a questa festa, che non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e il senso di appartenenza alla propria terra.

L’evento si inserisce all’interno delle iniziative che l’associazione porta avanti con l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare momenti di aggregazione.