Torna Baccanalia a San Gregorio Magno sempre più inclusiva. La 31esima edizione presentata a Palazzo Sant’Agostino

La 31ª edizione di Baccanalia, la sagra popolare che ogni estate anima il borgo antico di San Gregorio Magno in provincia di Salerno, torna in via Bacco, cuore pulsante del borgo, dal 21 al 25 agosto per cinque giornate di intrattenimento, gastronomia e cultura.

Quest’anno, inoltre, l’evento si arricchisce di una serie di esperienze pomeridiane e serali che permetteranno ai partecipanti di vivere a pieno la cultura e le tradizioni del territorio adatte ai visitatori di tutte le età, così come annunciato durante la conferenza stampa tenuta a Salerno lunedì 5 agosto. Già nel primo pomeriggio, infatti, il borgo si animerà con attività itineranti, visite guidate, laboratori e percorsi dedicati alle famiglie, offrendo così ai partecipanti un momento per scoprire la storia e i luoghi che hanno dato vita a questa famosa kermesse svelando il suo legame con la natura, l’artigianato e il brigantaggio.

Grande spazio anche alle attività serali, dove l’apertura delle famose cantine sarà preceduta dai Pre Dinner Talk, una tavola rotonda che ruoterà attorno al claim di quest’ edizione: “Custodi di un’Impresa a Cielo Aperto”. Ogni sera, i Pre Dinner Talk ospiteranno una serie di incontri che toccheranno i temi attuali più vicini alla comunità locale, dalla cultura rurale all’innovazione digitale, dal fenomeno storico del brigantaggio alla sostenibilità delle tradizioni contadine. Non mancheranno ovviamente le attività extra-enogastronomiche, come i percorsi guidati e gli itinerari interattivi per permettere una piena vivibilità della manifestazione, mentre sono previste in un’apposita arena decentrata dalle cantine le performance musicali che anche quest’anno vedranno la partecipazione di diversi artisti e gruppi folk. Una duplice anima, quindi, per vivere il borgo nel pieno calore folkloristico alla scoperta dell’enogastronomia e la cultura locale fino all’1, mentre gli amanti della musica potranno divertirsi nell’arena fino a notte fonda. Questo per permettere a chiunque di vivere a pieno, a tutte le età e con sano spirito di divertimento responsabile, l’immancabile e quanto mai rinnovata 31’ edizione di Baccanalia.

La Pro Loco di San Gregorio Magno e l’Amministrazione comunale, nel rispetto del piano per la sicurezza delle attività, garantiranno un numero limitato di presenze all’interno del borgo di via Bacco, anche quest’anno accessibile senza barriere architettoniche e con il Patrocinio del CIP, Comitato Italiano Paralimpico Campania, presieduto da Carmine Mellone, la vicinanza dell’Associazione “Mi girano le ruote” presieduta dalla Giornalista Vitina Maioriello e il prezioso supporto di Gianni Sasso, atleta paralimpico nel rispetto delle seguenti regole e informazioni:

Date e orari: dal 21 al 25 Agosto 2024, dalle 20:00 alle 02:00

chiusura ingressi e botteghino 00:30

Attività pomeridiane ed experience: tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:00

Talk Show dalle 19:30 alle 20:30

concerti dalle 22:30 alle 02:00

le cantine forniranno servizio di ristorazione dalle 19:00