Concluso il corso sulle competenze digitali tenuto nell’ente di formazione “Faidee” a Polla

Si è concluso con successo il corso per le competenze digitali di base, svoltosi presso la sede dell’ente formativo “Faidee” nella sede di Confesercenti Vallo di Diano a Polla. Un corso partecipato data l’importanza delle competenze digitali di base che permettono di utilizzare le tecnologie dell’informazione, sia per il lavoro che per il tempo libero e la comunicazione.

Il corso si inserisce nel programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), un’azione di riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mirata a supportare le persone nella ricerca di occupazione. Questo programma offre strumenti e misure per facilitare l’inserimento o il reinserimento lavorativo e promuovere percorsi di riqualificazione. I dettagli del corso nell’intervista alla responsabile di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino.