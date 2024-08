Brucia il Monte Solano: Cava e Nocera Superiore senza energia elettrica per ore 

Ennesima giornata di fiamme in provincia di Salerno e ore di grande preoccupazione a Nocera Superiore, in particolare nella zona a confine con Roccapiemonte, a causa di un incendio divampato in mattinata.



Le fiamme sembrerebbero essersi propagate dalla zona “Castello Monte Solano” intorno alle 10 a varie zone della città.

Alle 14 circa è giunto il primo Canadair, constatato che non bastava un semplice elicottero per le operazioni di spegnimento. Alle 15:15 il Sindaco Gennaro D’Acunzi ha richiesto l’intervento di un secondo Canadair.

Sono stati registrati danni anche alle linee aeree di energia elettrica e alla cabina primaria che alimenta Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e comuni della Costiera Amalfitana.