La magia del cinema all’aperto: Tutta Morigerati in piazza per il film “In fila per 2”

Torna di moda, nei piccoli borghi della provincia di Salerno, il cinema all’aperto. E ancor di più se il film è ambientato proprio in quel borgo. Succede a Morigerati che nella serata di ieri ha vissuto un momento da “Nuoco cinema Paradiso” con un successo inaspettato per la serata di cinema all’aperto. La proiezione del film “In fila per 2” al cinema all’aperto ha superato ogni aspettativa. Oltre 250 persone (il borgo ne conta 50 in più) hanno voluto partecipare a una serata speciale per assistere a una pellicola esilarante e divertente, che ha visto come protagonista anche Morigerati.

Ospite d’onore il grande Giacomo Rizzo, ormai di casa a Morigerati, insieme al regista Bruno De Paola e al produttore Antonio Acampora. Rizzo ancora una volta ha abbracciato quello che è diventato il suo paese “adottivo” e si è intrattenuto con tutti per una piacevole serata.

“Vogliamo anche ringraziare di cuore gli attori Andrea Di Maria – attore di Sala Consilina – e Andrea De Goyzueta, rispettivamente il protagonista del film Germano e il sindaco di Morigerati, Demetrio, che ci hanno scritto un messaggio per esprimere il loro rammarico di non poter essere presenti. Siamo certi che ci saranno altre occasioni per rivederci tutti insieme”. Si legge in una nota del piccolo Comune.