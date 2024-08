Archivio Atena: arriva Tara Tara Zum, nove giorni di eventi e un’unica festa di Comunità 

Coinvolgere i cittadini, ascoltarli e raccogliere le loro idee per progettare e realizzare insieme tanti piccoli eventi in un’unica Festa di comunità. Si chiama Tara Tara Zum, l’evento che la comunità di Atena Lucana si appresta a realizzare e a vivere grazie al progetto “Archivio Atena” dal 30 Agosto al 7 Settembre 2024.

Giochi tradizionali, mostre, workshop, concerti, cibo. Nove giorni di festa e di feste che nascono dal progetto “Archivio Atena”, dal 2021 attivo nel Comune di Atena Lucana nell’ambito del Bando Borghi del MiC e finalizzato a costruire un Archivio di comunità, per censire, digitalizzare e promuovere il patrimonio culturale locale.

Attraverso il consueto percorso partecipato che caratterizza le attività di Archivio Atena, quest’anno realizzato in collaborazione con il Dipartimento di architettura della Federico II, è stato individuato il tema di censimento del patrimonio culturale immateriale per l’anno 2024: la festa. Festa intesa come momento eccezionale, che sia festa pubblica o privata, religiosa o laica, antica o moderna, la festa è sinonimo di coesione ed è occasione di ricarica della vita sociale, di rinnovamento di un sentimento identitario e di appartenenza, di apertura all’altro e alla condivisione.

Nel corso di Tara Tara Zum, torneranno per il quarto anno le studentesse e gli studenti dell’ISIA ad esporre i progetti fotografici, realizzati durante la residenza di aprile condotta da Mario Cresci. La mostra, curata da Luca Capuano e Alessandro Imbriaco, sarà anche l’occasione per la riapertura della Schifa, edificio riqualificato con i fondi del Bando Borghi. Inoltre, il Santuario di S. Ciro e la chiesa di S. Nicola ospiteranno rispettivamente un lavoro fotografico e un laboratorio di ricamo curato da Nunzia Pallante in residenza con una borsa erogata dal MAXXI, mentre nella torre in piazza, una proiezione presenterà sia i risultati dei laboratori svolti in primavera dal gruppo di ricerca Evaluab della Federico II sulle fotografie private, sia una selezione di fotografie delle famiglie di Atena sul tema festa, attivando un punto di raccolta per nuovi fondi fotografici. Nel programma di Tara Tara Zum rientreranno anche altri eventi della comunità, la Polisportiva organizzerà le Ateniadi e la Pro Loco prosegue l’interesse verso la musica classica portando ad Atena un concerto bucolico. La Parrocchia S. Maria Maggiore proporrà Piatti Poveri, decennale manifestazione culinaria.

Tara Tara Zum culminerà nella serata di festa del 7 settembre, quando gli amici di Fritz Aps di Sala Consilina cureranno il dj-set e l’allestimento in piazzetta Schifa. La serata e la mostra fotografica saranno organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con Archivio Atena.