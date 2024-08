Arte e solidarietà nel viaggio in Campania di Madonna

Vi avevamo già mostrato sui nostri canali social il video dell’arrivo della cantante americana Madonna proprio nel nuovissimo aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi. L’artista ha infatti scelto la Campania come meta delle sue vacanze estive. Vacanze durante le quali ha avuto modo di festeggiare in modo unico e magnifico il suo 66esimo compleanno.

Nella serata di ieri la popstar statunitense ha potuto godersi uno spettacolo unico: la visita privata degli scavi archeologici di Pompei di notte, potendo ammirare la magnifica suggestione di luci e ombre sui monumenti dell’antica città romana. Ad accoglierla il direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel, che ha fatto da guida alla visita svolta da una trentina di persone selezionate direttamente da Madonna. Durante la visita l’artista ha incontrato anche un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano al progetto “Sogno di volare”, promosso dal parco archeologico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco, i quali hanno dato una piccola prova del loro lavoro all’uscita della popstar dalla casa del Menandro.

Madonna ha così voluto donare la somma di 250.000 euro, cifra che serve a finanziare un anno di progetto che vede i ragazzi impegnati in un percorso creativo che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande, mostrando una grandissima sensibilità nei confronti dell’arte ma soprattutto nell’aiuto ai più giovani.

“Sogno di volare, il progetto sostenuto così generosamente da Madonna, è strategico per Pompei – spiega il direttore Zuchtriegel – perché si rivolge alle persone che vivono in questo territorio meraviglioso e complesso, in particolare ai giovani, e li rende protagonisti di un’esperienza con la quale abbiamo voluto dimostrare che l’arte e la cultura veramente possono cambiare le nostre vite. Certo, mai avrei immaginato, quando abbiamo iniziato nel 2021 tra mille difficoltà, che saremmo arrivati a questo, ma evidentemente sognare di volare funziona davvero”.