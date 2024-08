A Serre, torna “Popolando Festival della Musica popolare e delle Tradizioni contadine”

Da oggi l, 18 agosto, al 20 agosto nella piazza di Borgo San Lazzaro- Persano, torna Popolando- Festival della musica popolare e delle tradizioni contadine: tre giorni di musica e tradizione, da vivere con lo spirito di una comunità in festa che si ritrova, accoglie e celebra le sue origini.

Organizzato dal Comitato Festa Borgo San Lazzaro,Popolando Festival, che giunge quest’anno alla sua III edizione, rientra negli annuali festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie e del Sacro Cuore di Gesù ed è inserito in Serre Summer Vibes, il programma degli eventi estivi promosso dal Comune di Serre.

A pochi giorni dal suo inizio, fervono i preparativi per una manifestazione che si preannuncia interessante e coinvolgente per gli appassionati dei ritmi della tradizione e non solo. Il programma dei concerti, uno per serata, è stato pensato come un vero e proprio viaggio sonoro che attraversa la tradizione coi suoi suoni antichi, per giungere fino al nostro tempo.

Domenica 18 agosto il primo concerto è affidato agli Zeketam, formazione etno pop la cui ricerca musicale punta alla valorizzazione e alla riproposizione, in chiave contemporanea ed originale, della tradizione musicale della propria terra d’origine, l’Irpinia.

Lunedì 19 agosto, poi, toccherà al “cantore pellegrino” Vincenzo Romano, tra i maggiori esponenti della musica tradizionale campana, voce e anima della secolare festa della Madonna delle Galline di Pagani, tra le ricorrenze legate alla devozione mariana più longeve e suggestive. La seconda serata di Popolando Festival vuole, inoltre, essere un’occasione per onorare la memoria di Eduardo Tortora, animatore culturale serrese, grande appassionato di musica e danze popolari, scomparso prematuramente lo scorso gennaio. Ad introdurla saranno due appuntamenti imperdibili: l’esibizione degli allievi della scuola di ballo Olimpia Sport Benessere alle ore 20.30 e subito dopo, alle ore 21.30, il Canto a Maria che Vincenzo Romano offrirà alla Madonna delle Grazie, nella chiesa di Borgo San Lazzaro.

Martedì 20 agosto, infine, sarà la volta di Ciccio Merolla. Icona della scena musicale partenopea che trova nella commistione con le sonorità afro mediterranee la sua cifra peculiare, percussionista virtuoso, il cui suono potente fa cantare e ballare il grande pubblico al ritmo di successi come Malatia e Tereketè, Merolla chiuderà in bellezza la III edizione di Popolando Festival.

Dall’Irpinia, alla Campania, alla musica senza confini che parte da Napoli e abbraccia il Sud del mondo: sono queste, dunque, le tappe di un viaggio fatto di note e suggestioni che condurrà il pubblico in una dimensione unica e autentica, quella di una grande comunità in festa che si muove al ritmo del cuore.

E, come in ogni festa, non potrà mancare un momento dedicato al divertimento, alle risate, alla voglia di celebrare, sorridendo, la bellezza dello stare insieme. Il 18 agosto alle ore 21.00 ad aprire la tre giorni sarà, infatti, la comicità dei salernitani Villa PerBene, esilarante trio composto daAndrea Monetti, Francesco D’Antonio, Chicco Paglionico,che porterà in scena lo spettacolo Showrprise Summer Edition.

Dopo il grave incendio verificatosi lo scorso 30 luglio nell’area del comprensorio militare, la comunità di Persano si ritrova insieme per ripartire, ancora una volta e nonostante tutto, dalle proprie radici.

Musica, tradizione, devozione, memoria ma anche promozione del territorio, delle sue vocazioni e delle sue origini. Nell’area del Festival sarà, infatti, allestita un’esposizione di mezzi e attrezzi antichi del mondo contadino, di cui Borgo San Lazzaro è viva ed operosatestimonianza. A Popolando Festival la tradizione è anche nel piatto: nel corso delle tre serate Gusto Popolare, lo spazio dedicato agli stand gastronomici, sarà pronto a deliziare quanti lo vorranno con pietanze ispirate alle tipicità culinarie locali.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 22.