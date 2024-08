Allarme Virus West Nile: a Controne disinfestazione straordinaria

A seguito del primo caso accertato di encefalite dovuto al Virus West Nile riscontrato su un 59enne di Altavilla Silentina, i comuni a ridosso della zona interessata stanno provvedendo alla disinfestazione adulticida straordinaria.

Dopo Altavilla Silentina, è Controne il comune che a sue spese ha previsto questa sera 21 agosto alle 23.30 la disinfestazione su tutto il territorio comunale. L’intervento è mirato a ridurre la presenza delle zanzare, vettori del virus.

Altri comuni del territorio- alburni e sele-sono in attesa delle direttive da parte dell’ Asl Salerno a poter procedere.

Intanto ad Altavilla Silentina, dove è stato riscontrato il primo caso, si provvederà per una seconda disinfestazione questa sera 21 agosto. E’ stata l ‘azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno a confermare l’encefalite da West Nile Virus, spiegando che il paziente, presumibilmente colpito dal virus, è un uomo di 59 anni in trattamento chemioterapico per patologia oncologica.