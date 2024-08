Uno scuolabus ecologico per il Comune di Polla. La soddisfazione dell’amministrazione

Il Comune di Polla è rientrato in graduatoria tra quelli assegnatari di scuolabus ecologici ed inclusivi da parte della Regione Campania.

Nello specifico, la Giunta Regionale, con delibera 457 del 26 luglio 2023 avviava l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da concludersi entro il 30 aprile scorso, da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, interessati a proporre progettualità per potenziare e migliorare il servizio di scuolabus al fine di garantire maggiori standard di sicurezza della mobilità scolastica, anche con riguardo alla sostenibilità, inclusione e tematiche ambientali.

Il Comune di Polla ha candidato la sua proposta progettuale e l’Acamir (Agenzia regionale della Mobilità) ha valutato positivamente l’istruttoria assegnando uno scuolabus ecologico a trazione full-electric, con autonomia non inferiore a 150 km, con capacità non inferiore a 28 posti e, soprattutto, dotato di piattaforma idraulica per permettere la salita sul mezzo degli studenti su sedie a rotelle.

Il Sindaco Massimo Loviso ha così dichiarato il nuovo arrivo. “E’ un importante risultato, un obiettivo su cui l’Amministrazione Comunale lavorava dal momento del suo insediamento per assicurare al servizio del trasporto scolastico degli studenti delle scuole elementari e medie uno scuolabus moderno, più economico, senza emissione di CO2 e che consentisse il trasporto degli studenti diversamente abili, quindi massimo rispetto dell’ambiente e massima inclusione sociale”.

Anche il consigliere Giuseppe Curcio, con incarico politico ai “Rapporti Enti Sovracomunali”, sottolinea che “L’assegnazione di circa 200 nuovi scuolabus ad i Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti è la risposta certa e puntuale che il Presidente della Vincenzo De Luca, ed il Presidente della 4 commissione Trasporti, Luca Cascone, sono riusciti a dare come consuetudine, in maniera veloce e concreta, anche oltre alle previsioni; questo perché nel luglio 2023, al momento dell’avviso inviato ai Comuni, le risorse stanziate erano 10 milioni di euro ed in considerazione delle istanze pervenute le risorse sono state incrementate di ulteriori 15 milioni, proprio perché nessun Comune in possesso dei requisiti richiesti venisse escluso. Grazie a questa misura tanti Comuni minori potranno beneficiare di scuolabus che non inquinano, efficienti e soprattutto inclusivi, senza alcun costo di compartecipazione all’investimento gravante sui bilanci comunali: indubbiamente un risultato importante anche per la nostra comunità pollese, e del quale si ringrazia”.