A Sassano la notte bianca del torneo di bocce

Approderà a Sassano, nella serata tra 24 e 25 agosto, la prima “Notte bianca” organizzata dalla Bocciofila Valdianese A.S.D. L’evento prevedrà la partecipazione di tre formazioni per ogni delegazione provinciale appartenente al Comitato Regionale FIB Campania e prenderà avvio alle ore 21:30 presso il Bocciodromo Comunale di Sassano.

Le formazioni si sfideranno in coppie nella specialità “Raffa” per aggiudicarsi i premi in palio.



L’occasione è stata concepita non solo come momento di sport e divertimento, ma anche esperienza di aggregazione per rafforzare il senso di comunità e condivisione dei cittadini di Sassano nei confronti dei partecipanti provenienti da tutta la provincia. Il gioco delle bocce, inclusivo e aperto a ogni fascia di età, sta pian piano diventando una tradizione avvincente per questo paese che si è dotato di un bellissimo bocciodromo dove vengono disputate le gare del campionato.