Monaci Digitali: corsi di formazione gratuiti per giovani e lavoratori. Un’opportunità per rimanere e crescere nel proprio territorio

In un momento cruciale per il nostro territorio, Monaci Digitali, in collaborazione con Markeplay, Kaboomart e Maqer Job, lancia una nuova iniziativa formativa destinata a contrastare lo spopolamento giovanile e promuovere lo sviluppo locale. Attraverso il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), questa opportunità mira a offrire supporto a giovani e persone in difficoltà nel mercato del lavoro, contribuendo così alla crescita e alla vitalità della nostra comunità.

A partire da metà ottobre presso la sede dei Monaci Digitali a Padula, inizieranno quattro corsi gratuiti della durata di 300 ore, progettati per rispondere alle esigenze di diverse categorie di persone in cerca di nuove opportunità professionali. I corsi disponibili sono:

Social Media Management Fotografia Video Making E-Commerce

Le lezioni si svolgeranno in modalità ibrida, combinando sessioni online (DAD) e incontri in presenza presso due prestigiose sedi: la Certosa di Padula e il Digital Innovation Hub di Sala Consilina. Ogni corso avrà un massimo di 15 partecipanti, garantendo così un’alta qualità dell’interazione e del supporto personalizzato.

L’iniziativa è pensata per diverse categorie di partecipanti, tra cui:

Giovani NEET: Persone fuori dal circuito educativo e lavorativo che cercano di rientrare nel mercato del lavoro.

Donne in condizione di svantaggio: Donne che affrontano particolari difficoltà nel trovare occupazione.

Persone di almeno 55 anni: Lavoratori che necessitano di riqualificazione per mantenere la propria competitività.

Disoccupati di lunga durata: Persone senza lavoro da almeno sei mesi che desiderano ritornare attivamente nel mercato.

Lavoratori con minori opportunità occupazionali: Giovani e donne in cerca di migliorare la propria posizione lavorativa.

Lavoratori autonomi con redditi molto bassi: Persone che hanno cessato l’attività o che hanno redditi insufficienti.

Lavoratori con redditi molto bassi (working poor): Individui con occupazione ma con redditi troppo bassi.

Persone con disabilità: Iscritte al collocamento mirato (L. 68/99) e con un livello di occupabilità adeguato.

In aggiunta alla formazione di alta qualità, i partecipanti riceveranno un’indennità di frequenza di 300 euro, pensata per supportarli economicamente durante il corso e per abbattere le barriere economiche all’accesso alla formazione.

Al termine dei corsi, ogni partecipante riceverà un’attestazione delle competenze acquisite, conforme ai sistemi di qualifica riconosciuti dalla Regione Campania. Questo riconoscimento sarà prezioso per migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro e aumentare le opportunità professionali.

Gianluca Vegliante, Monaco Digitale e promotore dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di questa opportunità: “Viviamo in un’epoca in cui la fuga dei giovani dalle aree meno sviluppate è una realtà preoccupante. Con questi corsi, vogliamo fornire ai nostri giovani e a chi si trova in difficoltà le competenze necessarie per costruire un futuro stabile e promettente qui, nella loro terra natale. Crediamo fermamente che investire nelle persone e nelle loro capacità sia il modo migliore per contrastare lo spopolamento e dare nuova vita al nostro territorio.”

Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati. Per ulteriori dettagli e per iscriversi, è possibile visitare il sito www.monacidigitali.it/info/formazione e compilare il modulo di adesione online. Dopo la registrazione, i candidati verranno contattati per seguire il percorso formativo.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la rinascita della nostra comunità e l’empowerment dei suoi membri, offrendo a molti l’opportunità di costruire un futuro migliore nel proprio territorio.