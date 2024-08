Eboli, morto uno dei due giovani extracomunitari investiti sulla SS19

Non ce l’ha fatta uno dei due uomini coinvolti ieri sera nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 19 che collega Eboli e Battipaglia, in località Fontana del Fico.

La vittima è uno straniero che è deceduto all’ospedale di Eboli la scorsa notte, le cui condizioni erano apparse già gravi al momento dei primi soccorsi. Ancora non si hanno certezze sulla provenienza e sulla identità dell’uomo, sprovvisto di documenti, che pare avesse poco più di 20 anni.

La salma è stata sequestrata per ulteriori accertamenti e stando alle prime ricostruzioni del caso, i due extracomunitari coinvolti nel sinistro, erano a piedi e inspiegabilmente quasi al centro della strada quando una Fiat 500 guidata da una ragazza li avrebbe accidentalmente travolti.

L’altro pedone, che non ha presentato ferite gravi, è stato accompagnato al pronto soccorso di Battipaglia per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, le ambulanze del 118, la Polizia e i Vigili del Fuoco per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. L’incidente ha causato lunghe code e disagi al traffico nella zona.