Escrementi e mare nero a Salerno: intervento straordinario dello Spazzamare

Negli scorsi giorni la denuncia attraverso alcuni video, diffusi anche sui social, oltre che consegnati alle autorità competenti della presenza di escrementi in mare nella zona di Mercatello a Salerno. Sulla spiaggia affollata, turisti e cittadini hanno assistito al disgustoso arrivo, attraverso un fiumiciattolo, di escrementi e fanghi direttamente in mare. E così, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha cercato nelle ore successive di correre ai ripari predisponendo una pulizia di emergenza dell’arenile, invaso da rifiuti di qualsiasi genere con il conseguente arrivo di topi e blatte. In azione, allo stesso tempo, lo Spazzamare di Salerno Pulita. A provocare questa situazione di emergenza sarebbe stato il violento temporale abbattutosi sulla cittadina generando il cosiddetto fenomeno del “troppo pieno”, con la fuoriuscita di fanghi e detriti in mare.

Il battello spazzamare sarebbe riuscito a intercettare la scia di fanghi e a rimuovere gran parte di quanto trovato sul suo percorso. Un intervento che ha permesso a cittadini e turisti di poter godere delle spiagge salernitane negli ultimi giorni del periodo estivo.