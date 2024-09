Chiusura diurna di un tratto della “Cilentana” fino a giovedì

A partire da oggi e fino a giovedì 5 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 18.00, sarà chiusa al traffico la strada statale 18VAR “Cilentana”. La chiusura è stata voluta dall’Anas per effettuare degli approfondimenti tecnici nelle gallerie “La Crociata” e “Delle Monache”, nella tratta stradale compresa tra lo svincolo di Vallo della Lucania e lo svincolo di Massicelle (dal km 136,020 al km 149,700). Il tratto interessato dalle verifiche è stato più volte soggetto a interventi urgenti come nel caso del viadotto Aquarulo, nel comune di Ceraso.

Con diversi disagi per tutti gli utenti della strada, tra residenti e pendolari, la circolazione sarà deviata lungo percorsi alternativi sull’ex strada statale 18. Ci saranno due uscite obbligatorie istituite ai due svincoli, come indicato dalla segnaletica installata in loco. In particolare, i veicoli provenienti da Salerno dovranno uscire obbligatoriamente a Vallo della Lucania, mentre chi è diretto a Ceraso potrà continuare sulla SS 18 Variante fino all’uscita di Ceraso. Per coloro che viaggiano in direzione nord, invece, l’uscita obbligatoria sarà a Massicelle Montano Antilia. Inoltre, lungo i tratti in avvicinamento alla chiusura sarà imposto il divieto di sorpasso e un limite di velocità massima di 20 chilometri orari, per garantire la sicurezza durante le operazioni di deviazione del traffico. Gli automobilisti, pertanto, sono invitati a pianificare attentamente i propri spostamenti al fine di limitare i disagi