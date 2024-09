Imbarcazione con 9 persone a bordo affonda ad Acciaroli: tutti salvi grazie ad un militare della Guardia Costiera fuori servizi e ai bagnini

La scorsa domenica, lungo il litorale di Acciaroli, si è verificato il repentino affondamento di un’ unità da diporto con a bordo nove persone, posizionata a circa 250 metri dalla costa, al di fuori dell’area riservata alla balneazione.

L’incidente ha attirato l’attenzione di un militare dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Acciaroli, che si trovava in spiaggia con la propria famiglia, libero dal servizio. Dopo aver valutato la situazione di pericolo, il militare ha immediatamente richiesto l’intervento dell’assistente bagnanti della struttura ricettiva vicina, imbarcandosi sul pattino di salvataggio per partecipare attivamente alle operazioni di soccorso.

All’arrivo sul luogo dell’affondamento, sono state immediatamente notate diverse persone in mare in difficoltà. Il militare si è tuffato per recuperare una donna in evidente stato di panico, portandola in sicurezza sul pattino. Nel frattempo, altri assistenti bagnanti sono giunti sul posto e, sotto la coordinazione del militare, hanno contribuito efficacemente al recupero degli altri naufraghi.

Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle condizioni meteo-marine non favorevoli, con mare agitato e vento di forza 2. Tuttavia, tutte le nove persone sono state portate in spiaggia, dove è stato accertato che non necessitavano di ulteriore assistenza medica.

Questo episodio mette in luce il lodevole operato del militare e degli assistenti bagnanti coinvolti, e sottolinea l’importanza di una costante e attenta verifica da parte dei diportisti riguardo all’efficienza delle proprie imbarcazioni. È fondamentale che a bordo siano sempre presenti le dotazioni di sicurezza previste e che ogni attività in mare sia preceduta da una scrupolosa valutazione delle condizioni meteorologiche.

In aggiunta, si evidenzia l’importanza delle postazioni di salvataggio dislocate lungo il litorale e della prontezza di assistenti bagnanti adeguatamente formati. Il personale della Guardia Costiera continuerà a monitorare e controllare la situazione per garantire l’efficace presenza del servizio di salvamento in mare per tutta la durata della stagione balneare.