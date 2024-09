Inizio dell’Anno Scolastico: il messaggio di Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno e nuova iniziativa “La Scuola a tasso zero”

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento e vicinanza a tutti gli studenti e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza dell’istruzione come fondamento per il futuro delle nuove generazioni.

“Ogni anno scolastico rappresenta un capitolo nuovo e importante nella vita dei nostri giovani, un’occasione per imparare, crescere e costruire le basi del loro futuro. So che non è sempre facile, ma ogni difficoltà è un’opportunità per diventare più forti e più determinati. La scuola non è solo un luogo dove si imparano nozioni, ma è anche il contesto in cui si formano legami, si sviluppano passioni e si scoprono talenti. È il luogo dove ognuno può iniziare a tracciare il proprio cammino verso i sogni più grandi,” ha dichiarato Albanese.

Nel suo messaggio, Michele Albanese ha voluto anche ricordare i sacrifici che le famiglie compiono quotidianamente per garantire ai propri figli un’istruzione di qualità. “I vostri genitori e i vostri cari lavorano con dedizione, spesso rinunciando a tanto, affinché possiate avere le opportunità che meritano di essere sfruttate appieno. È il loro impegno silenzioso, la loro forza e la loro volontà di vedere voi crescere e realizzare i vostri sogni che vi accompagnano in ogni passo di questo cammino,” ha aggiunto.

In linea con l’impegno della Banca Monte Pruno verso la comunità e il sostegno alle famiglie, è stata rinnovata anche per quest’anno l’iniziativa “La Scuola a tasso zero”. Questo finanziamento è stato pensato per agevolare l’acquisto di tutto il materiale scolastico necessario, come libri ed attrezzature varie (cartelle, astucci, ecc.), nonché per il pagamento delle tasse universitarie o l’acquisto di strumenti digitali (PC, tablet, stampanti).

“La Scuola a tasso zero” è un finanziamento senza interessi e senza ulteriori spese, riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della BCC Monte Pruno, per un importo massimo di euro 2.000. Questo importo dovrà essere adeguatamente documentato da giustificativi fiscali di spesa.

“Con questa iniziativa, vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie, aiutandole a sostenere le spese legate all’istruzione, consapevoli del ruolo fondamentale che l’educazione riveste per il futuro dei nostri giovani e, quindi, della nostra comunità,” ha dichiarato Michele Albanese aggiungendo altresì: “In questo momento così importante per le famiglie e i giovani della nostra comunità, sento il dovere di esprimere tutta la mia vicinanza e il mio affetto. L’inizio dell’anno scolastico è un passaggio cruciale, non solo per gli studenti, ma anche per le loro famiglie, che con impegno e sacrificio sostengono il percorso di crescita e formazione dei propri figli.

Comprendo profondamente le difficoltà e le sfide che molti devono affrontare per garantire un’istruzione di qualità ai propri ragazzi. Per questo motivo, insieme alla “nostra” banca, abbiamo voluto mettere a disposizione uno strumento concreto come ‘La Scuola a tasso zero’, un’iniziativa pensata per alleviare il peso economico che grava sulle famiglie. Questo finanziamento a tasso zero, senza spese aggiuntive, è il nostro modo di dire che non siete soli, che la Bcc Monte Pruno è al vostro fianco in questo percorso.

Ogni giovane ha diritto di sognare e di costruire il proprio futuro con serenità, e ogni famiglia merita di essere supportata in questo cammino. Per me, questo non è solo un dovere professionale, ma un impegno morale e umano. La nostra comunità è forte quando ci sosteniamo a vicenda, ed è per questo che voglio ribadire il mio più sincero sostegno a tutti voi.

Auguro a tutti gli studenti un anno scolastico pieno di soddisfazioni e di crescita, e alle loro famiglie, forza e serenità. Noi siamo qui, come sempre, per accompagnarvi in ogni passo, con il cuore e con l’impegno che da sempre ci contraddistinguono.”

Per maggiori informazioni su “La Scuola a tasso zero”, è possibile contattare direttamente le filiali della Banca Monte Pruno o visitare il sito ufficiale.