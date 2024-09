La tradizione bandistica sassanese entra a far parte del Patrimonio Culturale Campano

La Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, con una delibera, ha iscritto la tradizione bandistica sassanese nella sezione “saperi” dell’inventario per il Patrimonio Culturale Campano (IPIC). Insieme alla comunità sassanese, entrano a far parte dell’IPIC, anche le comunità di Altavilla Irpina e Montecorice, rispettivamente nella sezione “celebrazioni” ed ” espressioni”.

Portavoce della comunità sassanese, l’associazione culturale “Faq-totum” presieduta dalla dottoressa Antonella Inglese, che ha provveduto a iscrivere e candidare la “tradizione bandistica sassanese” nella sezione delle espressioni IPIC.

“La candidatura che abbiamo presentato, non a nome dell’associazione Faq-Totum, bensì della Comunità di Sassano è un’iniziativa di importante valenza sociale nella logica che la cultura unisce, ha dichiarato la presidente Inglese, ed è in base a questo principio che in occasione dei cento anni dalla nascita della prima storica banda musicale “Città di Sassano” con una serie di iniziative, vogliamo valorizzare la tradizione bandistica non solo in qualità di patrimonio culturale immateriale, ma come elemento che aggrega e identifica la nostra comunità.”

Un importante riconoscimento che arriva proprio nel centenario della nascita della prima banda musicale del paese denominata proprio ” Città di Sassano”, quasi a compimento di una tradizione che corre negli anni e si tramanda, a Sassano, di padre in figlio.