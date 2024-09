Nek e Renga conquistano Viggiano. Malore per due spettatrici, i cantanti chiamano i soccorsi

Anche ieri a Viggiano è stata invasione di fedeli e di spettatori per il concerto di Renga e Nek. Migliaia e migliaia di persone sono arrivate a Viggiano da tutta la regione e anche da Calabria, Campania e Puglia per onorare la festa dedicata alla protettrice della Basilicata, per partecipare alla sentita festa e assistere al concerto del duo di cantanti.

Dalle 22, quindi, l’attenzione si è rivolta all’esibizione di Renga e Nek che hanno intrattenuto il pubblico con i loro cavalli di battaglia con l’aggiunta di alcuni brani realizzati da quando viaggiano in duo. Momenti di paura si sono vissuti mentre c’era solo Renga sul palco. Il cantante ha interrotto la sua canzone quando si è accorto che alcuni spettatori chiedevano aiuto. Lo stesso Renga ha chiesto a un’ambulanza di intervenire. Immediato l’arrivo anche del personale della Croce Rossa Italiana che ha faticato – come l’ambulanza – a raggiungere chi aveva accusato il malore per la folta presenza di persone. Due erano le donne che avevano accusato un malore, una è stata trasportata in ambulanza arrivata vicino al palco, l’altra trasportata in barella fuori dalla calca e poi in ambulanza. Solo una volta terminata l’emergenza, Regna – augurando l’in bocca al lupo alle spettatrici – ha ripreso il concerto.