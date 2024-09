Torna “l’Equinozio d’autunno”. Fitto calendario di eventi tra San Giovanni a Piro, Bosco e Scario

Tutto cominciò nel 2006 con la prima edizione di Equinozio d’autunno e da allora, di anno in anno l’evento ritorna carico di musica, arte e cultura, per rievoca il grande tema dei passaggi e delle trasformazioni, collocandosi concettualmente sul crinale panoramico dei luoghi delle rivoluzioni spirituali, sociali e antropologiche, al fine di comprenderle, decifrarle, infine raccontarle.



Da Goran Bregovic a Fiorella Mannoia, da Patti Smith a Francesco De Gregori, solo per citare alcuni dei grandi nomi della musica italiana e internazionale che negli anni sono stati protagonisti assoluti della scena artistico-musicale di questo noto Festival.

Ancora oggi, la rassegna cerca ragioni di approfondimento della sua anima e del suo destino, partendo dalla sofferenza delle contraddizioni politiche e sociali, dal ruolo dell’arte nella vita, esattamente come la storia del “Pintor” José Ortega, che rivela il profilo genetico di Equinozio d’Autunno, con la direzione artistica di Don Gianni Citro.

Un Calendario fitto di eventi con una line up tutta da ascoltare. Si comincia il 5 Settembre con Raiz a Bosco, per poi continuare il 6 con il concerto di Raf a San Giovanni a Piro e due appuntamenti a Scario sabato 7 e domenica 8 insieme a Ciccio Merolla ed Elio e le storie tese.

Titolo dell’edizione di quest’anno è: “TuttoSplende” e tra le novità proposte, ci sarà anche una sezione dedicata alla formazione musicale dei giovani studenti, con due masterclass (Scuola d’archi e Scuola di canto) in collaborazione con l’Associazione musicale “A. Vivaldi” di Sapri, per un progetto di ospitalità diffusa, sostenibile ed artistica, al capoluogo San Giovanni a Piro sempre più “città della musica e dell’accoglienza”.

Una grande festa per salutare l’estate con un briciolo di malinconia, nostalgia e dare il benvenuto all’autunno all’insegna della musica e dell’arte.