Un indagato per la morte del 13enne a Padula

Il rappresentante legale dell’agriturismo dove è morto Vincenzo Fico è indagato per omicidio colposo. Un atto dovuto per permettere la nomina di un avvocato e di un perito di parte durante l’autopsia. La notizia è emersa solo nelle ultime ore. Anche la famiglia del 13enne di Montesano sulla Marcellana deceduto in una piscina di una agriturismo a Padula ha nominato un perito. L’ipotesi principale per la causa del decesso resta il malore. La Procura di Lagonegro sta valutando ogni aspetto sia sulla sicurezza della piscina sia sulle varie autorizzazioni.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sulle autorizzazioni edilizie il sindaco Michela Cimino ha dato rassicurazioni.