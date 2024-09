Oliveto Citra celebra i 40 anni del Premio Sele d’Oro con due serate speciali

Per celebrare il 40º anniversario del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, Oliveto Citra (SA) si prepara a ospitare due imperdibili serate di Musica e Parole “Mediterranei”, in collaborazione con Rai Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana. Gli eventi, in programma il 6 e 7 settembre in piazza Europa, vedranno protagonisti alcuni tra i più noti esponenti della musica d’autore italiana, in un mix di emozioni e riflessioni.

La prima serata, venerdì 6 settembre, avrà inizio alle 21.00 con l’opening di Vale LP, seguita dalle esibizioni di Simone Cristicchi e Amara, che offriranno al pubblico un omaggio speciale al compianto maestro Franco Battiato. A condurre la serata sarà il giornalista Gianmaurizio Foderaro, già volto noto della Rai, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica e parole, con la partecipazione di vari ospiti.

Il gran finale è previsto per sabato 7 settembre, quando, dopo la cerimonia di consegna dei premi della XL edizione del Premio Sele d’Oro, presentata dalla giornalista Giovanna Di Giorgio, saliranno sul palco Rondine e, a seguire, i Tiromancino. La band, guidata da Federico Zampaglione, renderà un omaggio affettuoso a Lucio Dalla, mentre il loro concerto ripercorrerà i successi più noti del gruppo, da “La descrizione di un attimo” a “Due Destini”, fino al nuovo brano “Punto fermo”. Zampaglione sarà accompagnato da una formazione d’eccezione, composta da Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria, Antonio Marcucci alla chitarra e Fabio Verdini alle tastiere.

L’evento non è solo una celebrazione musicale, ma anche un momento di riflessione sui valori che hanno ispirato il Premio Sele d’Oro nel corso di questi quarant’anni, con un’attenzione particolare al dialogo tra il Nord e il Sud d’Italia e alla costruzione di un futuro più equo e paritario. In linea con questo impegno, le serate “Mediterranei” daranno spazio a giovani talenti locali, molti dei quali hanno partecipato ai contest organizzati proprio a Oliveto Citra, con l’obiettivo di incentivare le nuove generazioni a intraprendere percorsi artistici.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo dell’evento, è possibile visitare il sito ufficiale www.seledoro.eu.